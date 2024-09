Nubifragio a Roma un downburst in un’ora la pioggia di un mese d’autunno arco di Costantino danneggiato da fulmine - VIDEO

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Nel pomeriggio di ieri un violentosi è abbattuto su, "un, in un'ora ladi und'autunno". Strade allagate, alberi caduti e ingorghi nel traffico. Le precipitazioni sono cominciate in mattina, ma sono proseguite in maniera più consistente nel pomeriggio e la ser