Natalità Papa | Leggi di morte limitano nascite si preferiscono cani e gatti

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 4 settembre 2024) "Malgrado le suadenti dichiarazioni programmatiche, sono molte le situazioni in cui manca un effettivo e lungimirante impegno per costruire la giustizia sociale". Lo ha detto ilparlando alle autorità, alla società civile e al corpo diplomatico dell'Indonesia in un discorso al palazzo presidenziale di Giacarta. "Ne deriva che una parte considerevole dell'umanità viene lasciata ai margini, senza i mezzi per un'esistenza dignitosa e senza difesa per far fronte a gravi e crescenti squilibri sociali, che innescano acuti conflitti", ha aggiunto il Pontefice, "e come si risolve questo? Con una legge di, limitando le". "Forse queste famiglieavere un gatto o un cagnolino e non un figlio", ha affermato ancora Bergoglio.