Montagna due morti sulla Marmolada

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di mercoledì 4 settembre 2024) 11.40 Due alpinisti di Asolo, nel Trevigiano, sonoprecipitando mentre scalavano la via Don Chisciotte della, nel Bellunese. La moglie di uno di loro, non vedendoli rientrare in serata, ha dato l'allarme. Prima sono state trovate le macchine, nel parcheggio di inizio salita. Stamane il Soccorso alpino veneto ha individuato le salme per il recupero.