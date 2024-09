Milano spari e coltellate a Cernusco sul Naviglio | un morto

Leggi tutta la notizia su periodicodaily

(Di mercoledì 4 settembre 2024) (Adnkronos) – Sparatoria asulnell'hinterland milanese. Un uomo è. I fatti si sono verificati alle 11 in via Nino Besozzi. Resta da chiarire la dinamica, al vaglio delle forze dell'ordine. L'uomo deceduto è stato trovato con lesioni da taglio. Non sarebbero, invece, state rilevate sul corpo ferite d'arma da fuoco. Nell'incidente