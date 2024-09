Milano | sparatoria Cernusco sequestrati pistola e coltello acquisite telecamere**

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Milano, 4 set. (Adnkronos) - Sono statilae ila serramanico usati nell'omicidio disul Naviglio (Milano) in cui ha perso la vita Antonio Bellocco, 36 anni, erede del casato mafioso di Rosarno e con alle spalle una condanna per mafia, per il cui delitto è fortemente sospettato il capo ultrà dell'Inter Andrea Beretta. Il provvedimento di fermo o arresto non è stato ancora formalmente notificato, ma è solo questione di ore. In questo momento Beretta, sottoposto alla sorveglianza speciale con il divieto di soggiorno a Milano, viene interrogato dai pm Paolo Storari e Sara Ombra all'ospedale San Raffaele, dove è stato operato per la ferita superficiale alla gamba.