Migranti barcone con 28 persone si ribalta In 7 si salvano sullo scafo ribaltato Tre giorni in mare poi i soccorsi davanti a Lampedusa

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Roma, 4 settembre 2024 - Ennesima tragedia nel Mediterraneo, uncarico diè naufragato in acque territoriali libiche con 28a bordo. La Guardia costiera italiana ha soccorso 7 siriani che si trovavano sulla barca capovolta da tre, ed erano finiti in acque territoriali italiane. (FRAME DA VIDEO GUARDIA COSTIERA) L'intervento di soccorso della Guardia Costiera a seguito del naufragio di uncarico di, 04 settembre 2024. La barca, con a bordo 28, si è capovolta dopo circa un giorno di navigazione, quindi ancora in acque territoriali libiche. I 7 superstiti sono stati per trealla deriva, sul natante capovolto, fino a quando non sono stati intercettati e salvati dai militari della motovedetta Cp 324 della guardia costiera in acque territoriali italiane.