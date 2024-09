Meteo Liguria duro colpo all' estate | in arrivo due intense perturbazioni

Leggi tutta la notizia su genovatoday

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Come anticipato, siamo al via di una fase di tempo più instabile e fresco sull'Italia con una prima perturbazione ingiovedì e una seconda tra domenica 8 settembre 2024 e l'inizio della nuova settimana. Massime in calo anche di 6/8°C. In attesa di conoscere le decisioni di Arpal in merito