Mercato Napoli Del Genio punzecchia | Ecco cosa sarebbe servito

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Il giornalista Paolo Delha parlato deldel, soffermandosi su quelle che sono state le scelte del direttore sportivo Giovanni Manna. Ildelsi concluso in queste ore con la cessione di Victor Osimhen che dovrebbe diventare ufficiale proprio in queste ore. Una sessione estiva che ha visto gli azzurri essere protagonisti indiscussi con gli arrivi importanti di Lukaku, David Neres, McTominay, Gilmour ed ancora quelli di inizio sessione di Alessandro Buongiorno, Rafa Marin e Leonardo Spinazzola. Gran lavoro di Giovanni Manna che è riuscito a mettere in piedi una sessione diimprontante pur dovendo convivere con la mancata cessione di Victor Osimhen che, a detta dello stesso direttore sportivo, avrebbe dovuto finanziare proprio ilazzurro.