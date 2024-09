Manovra | Meloni ‘ispirata alla serietà e alla responsabilità’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Roma, 4 set (Adnkronos) – "Sarà una legge di bilancio ispirata, come quelle precedenti,responsabilità. Ci muoveremo, come abbiamo già fatto, su due direttrici fondamentali: basta con gli sprechi e con le follie ereditate dai governi di sinistra e che hanno devastato i conti pubblici come il Superbonus; tutte le risorse disponibili concentrate nel sostegno alle imprese che assumono e che creano posti di lavoro e per rafforzare il potere di acquisto delle famiglie, con un?attenzione particolare a quelle con figli". Lo ha detto, a quanto si apprende, Giorgiaall'esecutivo di FdI.