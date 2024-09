Manifestazione per il diritto alla salute a Verona sostenuta anche dal Pd | Serve un massiccio rifinanziamento della spesa sanitaria

Leggi tutta la notizia su veronasera

(Di mercoledì 4 settembre 2024) «Laper ilproposta per sabato 28 settembre adal comitato venetorete nazionale di associazioni e sindacati "La Via Maestra. Insieme per la Costituzione" merita il massimo sostegno e la più ampia partecipazione». A dirlo sono la consigliera