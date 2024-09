Mandato d’arresto per il rivale di Maduro Venezuela la protesta di Usa ed Europa

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 4 settembre 2024) È un coro di condanne per la decisone del tribunaleno di arrestare Edmundo Gonzalez Urrutia (foto), il candidato alle presidenziali del 28 luglio, diventato l’uomo simbolo dell’opposizione e della voglia di cambiamento del Paese sudamericano. "È una pratica dittatoriale"no in un comunicato sette Stati latinoamericani, mentre l’alto rappresentante dell’Unione europea, Josep Borrell, chiede lo stop immediato "alla repressione e alle vessazioni". Condanna anche dagli Usa. Il ministro degli Esteri e vicepresidente, Antonio Tajani, convoca l’incaricata d’affarina a Roma, per sollecitare una maggiore attenzione alle richieste di visite consolari ai connazionali detenuti. L’ong Foro Penal stima 1.780 arresti, tra cui 113 minori, 86 dei quali sono stati rilasciati da poco. In cella i principali collaboratori di Machado.