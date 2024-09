Maltempo Carrara | chiusi spiagge parchi cimiteri e mercati

Leggi tutta la notizia su firenzepost

(Di mercoledì 4 settembre 2024)– La sindaca di(Massa) Serena Arrighi, a seguito dell’allerta codice arancione per temporali forti e rischio idrogeologico reticolo minore emessa dal Centro funzionale della Regione Toscana, ha firmato un’ordinanza in cui si dispone per domani, giovedì 5 settembre 2024, dalle 6 alle 18, e comunque fino a cessata o ridotta allerta L'articoloproviene da Firenze Post.