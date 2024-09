Mail e audio pubblicati nella notte sui social? Maria Rosaria Boccia il dettaglio sui follower sfuggito a tutti | Guarda

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Il caso diche sta toccando da vicino il ministro Sangiuliano continua ad alimentare polemiche. L'ultima puntata di questa storia rila pubblicazione, nel corso della scorsa, ditra la stessae l'ufficio di gabinetto del Mic in cui si parla della consulenza (paventata, ma mai affidata) da parte del ministero come consigliera per i "Grandi Eventi" e di trasferte per viaggi per impegni istituzionali insieme a Sangiuliano. Di fatto lepubblicatenon spostano di tanto il focus della questione: la consulenza, come ha sottolineato più volte il ministro, non è stata mai affidata a. Inoltre, sempre il ministro Sangiuliano, ha anche aggiunto che nemmeno un euro per un caffè è stato speso percon i soldi pubblici.