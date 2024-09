M S Severino rientro scolastico | al via i servizi di pre e post accoglienza degli alunni trasporto e mensa

Leggi tutta la notizia su zon

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Tutto pronto per l’avvio del nuovo annonel comune di Mercato San. Il Sindaco Antonio Somma e l’Assessore alle Politiche Scolastiche Assunta Alfano dichiarano, infatti, che «Anche quest’anno abbiamo definito un Piano Scuola che consenta a famiglie eddi poter esercitare un diritto allo studio corredato dei necessaripubblici, con agevolazioni per le fasce più deboli e flessibilità per genitori lavoratori».