L' usanza non piace a una parte della Chiesa luterana del Paese che ha avanzato una mozione per vietare la pratica ritenuta un retaggio patriarcale

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Se in Italia il padre che accompagna la sposa all’altare è una tradizione secolare, in Svezia è diventato un nuovo trend da pochissimo. L’, però, nongranché a unadel. Un’accesa discussione si è sollevata dopo le esternazioni di due pastori che hannounadi divietonuova abitudine per ben due ragioni: la prima che non è una tradizione locale, la seconda che è una scelta