Louis Vuitton Cup | annullate le regate di oggi per il maltempo

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 4 settembre 2024) LedellaCup in programmanelle acque di fronte a Barcellona sono statea causa del. Dopo il rinvio di due gare deciso già ieri, ilcostringe gli organizzatori a cancellare tutte leche dovevano disputarsi. Le gare dovrebbero riprendere nella giornata di domani, 5 settembre, quando verrà rischedulato il programma. Una decisione arrivata il giorno dopo le cattive condizioni meteo delle ultime ore. Nel corso della regata di ieri vinta da Luna Rossa contro New Zealand, dopo un 'decollo' in cui ha rischiato di ribaltarsi, l'imbarcazione del Team Prada Pirelli ha evitato un fulmine caduto in mare a pochissima distanza.