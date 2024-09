LIVE Nuoto Paralimpiadi 2024 in DIRETTA | già tre finali per l’Italia

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 4 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.41 Il bosniaco Ismail Barlov firma il miglior crono in 1’04”06. 10.38 50 rana SB2 maschile, ci sarà Emmanuele Marigliano nella seconda batteria. 10.35 Terzo posto per Xenia Francesca Palazzzo in 5’11”86, la statunitense Jessica Long lancia un segnale importante con il suo 4’53”43 in vista della finale pomeridiana. 10.32 Xenia è quarta dopo i primi 200 metri, giocandosi la terza piazza con la spagnola Zudaire Borrezo. 10.28 Miglior tempo per la cinese Tingting Zheng che firma anche il record asiatico in 5’02”27. Ora tocca a Xenia che parte in corsia 5. 10.20 Nei 400 sl S8 femminili figura invece Xenia Francesca Palazzo! 10.18 Perde un po’ di slancio nel finale, ma Amodeo chiude comunque terzo in 4’33”12 la sua batteria dietro Torres e Nikolaev e accede in finale con il quinto tempo complessivo. 10.