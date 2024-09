LIVE – De Minaur-Draper 3-6 5-7 2-6 quarti di finale US Open 2024 | RISULTATO in DIRETTA

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Ile latestuale di De, incontro valevole per ididegli US(cemento outdoor). Il solido australiano, decima testa di serie del tabellone, al quarto turno ha vinto in quattro set il derby disputato contro il connazionale Jordan Thompson. Il ventiduenne britannico, invece, ha sconfitto piuttosto nettamente il ceco Tomas Machac, lui che mai nella propria carriera era riuscito a spingersi così avanti in un evento Major. Il bilancio degli scontri diretti pende in maniera molto netta dalla parte di De, che si trova in vantaggio per 3-0 e partirà leggermente favorito secondo le quote dei bookmakers. Guai, però, a sottovalutare il giovane inglese che, trascinato dal gran servizio mancino, deve ancora perdere un singolo set in tutto il torneo.