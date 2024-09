LineeLecco il Pd ribatte a Frigerio | Non ci rappresenta

Leggi tutta la notizia su leccotoday

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Linee Leccoun bene fondamentale e strategico per la città, la provincia e l’amministrazione.È importante che Linee Lecco, con il nuovo CDA, abbia la stabilità e la forza per poter affrontare le sfide strategiche presenti e future in maniera incisiva, nell’interesse primario dei