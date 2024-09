Lepore | Bene un sistema regionale degli aeroporti ma non risolve i problemi del Marconi

Leggi tutta la notizia su bolognatoday

(Di mercoledì 4 settembre 2024) QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAYDopo un’estate di fuoco per l’aeroporto, caratterizzata da lunghe code, disagi per i passeggeri e attese interminabili, il nodo del trasporto aereo in Emilia-Romagna torna al centro del dibattito.: "non