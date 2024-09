Le prime pagine dei quotidiani di oggi 4 settembre | la rassegna stampa

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Aperture suddivise tra l'ultimo sanguinoso attacco russo in Ucraina, con decine di morti a Poltava, e la difesa del ministro della Cultura Sangiuliano sul caso Boccia. "Resto, mai dato un euro pubblico", sono state le sue parole dopo il confronto con Meloni. Sugli sportivi, spazio a Jannkik Sinner, a caccia di un posto in semifinale agli Us Open, e alla Roma protagonista del mercato degli svincolati