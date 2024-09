Lazio | pubblicata la lista Uefa mancano Castrovilli e Hysaj

Leggi tutta la notizia su sportface

Marco Baroni ha ufficializzato le proprie scelte per la dei calciatori della che si vedranno impegnati in Europa League. Tra i nomi, manca quello di e non appare nemmeno. La completa: PORTIERI: Provedel, Mandas, Furlanetto DIFENSORI: Lazzari, Tavares, Pellegrini, Romagnoli, Gigot, Patric, Gila CENTROCAMPISTI: Dele Bashiru, Rovella, Vecino, Guendouzi ATTACCANTI: Castellanos, Dia, Isaksen, Tchaounà, Zaccagni, Noslin, Pedrola