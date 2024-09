L’auto sprofonda | mito tedesco al tramonto

Leggi tutta la notizia su laverita.info

(Di mercoledì 4 settembre 2024) In Germania inizia il processo Dieselgate proprio mentre Volkswagen annuncia tagli draconiani: oggi i vertici presentano i piani. Problemi pure per Bmw, che ha richiamato 140.000 Mini cooper elettriche per rischio incendio. Male gli indici manifatturieri.