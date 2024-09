L’audio impressionante del fulmine caduto vicino a Luna Rossa Spithill | “Sarebbe stata una catastrofe”

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di mercoledì 4 settembre 2024) La tempesta scatenatasi in mare durante l'ultima regata trae Team New Zealand, in Louis Vuitton Cup, ha messo in repentaglio l'incolumità degli equipaggi. Il momento più spettacolare - e pericoloso - è stato quando unsi è scaricato in mare. "Altre due volte sono stato colpito" ha detto poi James, "e le imbarcazioni sono finite in mille pezzi".