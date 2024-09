L' artigiano che disegna mandala sulla spiaggia | Giocare con il mare all' alba mi rilassa Ma non chiamatemi artista

Leggi tutta la notizia su ravennatoday

(Di mercoledì 4 settembre 2024) I più fortunati hanno avuto la fortuna di vederli dal vivolibera tra Porto Corsini e Marina Romea. Altri li hanno visti solo in foto sui social. In ogni caso hanno attirato molti complimenti i disegni di Claudio, in arte 'Semisinasce', 49enne di Lugo che domenica scorsa è tornato