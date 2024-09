La Valmalenco orfana del suo Totò

Leggi tutta la notizia su sondriotoday

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Vittorino "" D’Amico era per molti un'istituzione. Per decenni aveva rappresentato la ristorazione e l'accoglienza a Poggiridenti, prima, e insoprattutto poi, per ben 47 anni. La notizia della sua scomparsa, all'età di 86 anni, ha raggiunto i tanti che gli volevano bene, cresciuti