La mamma dimentica la pistola in auto e il figlio si spara per errore | morto bimbo di 8 anni negli Usa

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Un bambino di 8dopo essersito percon unalasciata in macchina dalla madre. La donna si era allontanata dal veicolo per andare a fare la spesa. L'incidente è avvenuto lunedì 2 settembre a Lehi, in Utah,Stati Uniti. Il piccolo èin ospedale il giorno successivo.