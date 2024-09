La falia dei record è l’appuntamento enogastronomico del fine settimana in provincia di Latina

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Domenica 8 settembre 2024, alle ore 17:00, la splendida cornice di Piazza Giovanni XXIII a Priverno sarà il palcoscenico della prima edizione de “LaDei”, un evento unico che rende omaggio alla celebre, il tipico pane di Priverno, simbolo della tradizione gastronomica locale. Organizzato dalla Pro Loco di Priverno, con il patrocinio del Comune e in collaborazione con l’Associazione dei Produttori delladi Priverno e il Comitato della Sagra dellae dei Broccoletti, l’evento ha l’obiettivo di promuovere le eccellenze culinarie del territorio, attirando l’attenzione sul turismo e sulle tradizioni locali. Il clou dell’evento: unadaIl momento centrale della manifestazione sarà una merenda gratuita in cui i presenti potranno gustare unacon mortadella dalle dimensioni straordinarie, preparata appositamente per l’occasione.