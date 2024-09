La corte del ' 500 e la Dama vivente tornano sulla scacchiera di Castelvetro

Leggi tutta la notizia su modenatoday

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Sotto le due torri,piazza adi(piazza Roma), da oltre 50 anni si anima una singolare partita a, dove fanciulle e ragazzi si trasformano in pedine e damoni, dove mossieri con dame e cavalieri in abiti in stile rinascimentale rievocano una festa organizzata dai