La comunità dice addio alla memoria storica dell' anagrafe e della parrocchia

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Cordoglio a Polverara per la morte di Luigina Favarato, 84 anni, figuradel paese, conosciuta da tutti per la sua caparbietà sul lavoro e la propensione a spendersi per il bene del prossimo. Per 38 lunghi anni è stata ufficiale di stato civile in comune a Polverara, per 24 è stata