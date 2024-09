Kill Bill 3 Quentin Tarantino è certo che non verrà mai realizzato | ecco perchè

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di mercoledì 4 settembre 2024) L’iconico registaha recentemente svelatonon dovremmo aspettarci di vedere3, nonostante le interminabili richieste dei fan dell’action movie con Uma Thurman. Durante un’apparizione al Club Random Podcast conMaher,ha osservato che per lui personalmente il franchise di Toy Story si è concluso con il terzo film, in quanto la storia si è conclusa nel modo più perfetto possibile, quindi non c’era alcun interesse a vederne la continuazione. Quando gli è stato chiesto se questo fosse il motivo per cui non ha mai voluto inserire un terzo film nel franchise diha risposto: “Sì, sì, sì No, l’ho fatto, ho ucciso”.: Volume 1 del 2003 è è il primo dei due titoli che compongono la saga di arti marziali di