Juve Szczesny SVELA | Volevo già RITIRARMI ma poi Giuntoli mi ha chiesto QUESTO Con l’ANNUNCIO di Di Gregorio…

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Le parole di Wojciech, ex portiere dellantus, sulla scelta dii ritirarsi. Tutti i dettagli Wojciechha parlato in un’intervista a Luca Toselli del suo addio alla. INCONTRO CONPER IL RINNOVO – «voleva parlare del rinnovo del contratto. Ci siamo seduti in una stanza per tre minuti. Mi ha detto “Tek vorremmo limare