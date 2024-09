Juve infortunio per Conceiçao

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Problema muscolare per il portoghese Non arrivano buone notizie per Thiago Motta ed i fantallenatori che hanno acquistato all'asta il. L'ex Porto, infatti, avrebbe riportato un problema muscolare nella giornata di oggi e avrebbe interrotto la seduta con i suoi compagni. Francisco Conceicao ha accusato un fastidio muscolare e domani sarà sottoposto ad accertamenti strumentali.