Jurgen Klinsmann da Margò

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 4 settembre 2024)non solo ha assistito domenica sera, dalla tribuna, alla beffarda sconfitta dei romagnoli al Picco di La Spezia (2-1) ma ha raggiunto anche Cesena dove resterà un paio di giorni in compagnia della moglie per stare con il figlio Jonathan, portiere di riserva bianconero (contratto fino al 2026).senior non è certo nuovo in città dove predilige gustare cappelletti e strozzapreti. Accompagnato dalla consorte, ha pranzato insieme al figlio al ristorante ‘’, da alcune stagioni covo della squadra bianconera e che ormai conosce bene. Lunedì a Cesena aveva incontrato Ruggiero Rizzitelli con il quale ha giocato a Monaco con la casacca del Bayern. Ieri a pranzo daè stato subito marcato dalla effervescente ospitalità del ristoratore ed esplosivo tifoso bianconero Marco Bazzocchi.