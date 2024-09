Joaquin Phoenix e la super dieta per Joker | Mai più

Leggi tutta la notizia su dailyshowmagazine

(Di mercoledì 4 settembre 2024) (Adnkronos) – Perdere peso per interpretareè stato difficile. Così in conferenza stampa, che torna a vestire i panni dinel sequel ‘Folie à Deux’, in concorso a Venezia. Sulla realizzazione del film, l’attore parla di un processo “energizzante” e ammette che è stato un piacere “prendere delle canzoni standard e fare in modo che diventassero specifiche per i personaggi che così riescono ad esprimersi”. “Stefani (Lady Gaga, ndr) mi ha detto ‘faremo tutto dal vivo’. Io non ne ero sicuro, almeno per quanto mi riguardava, ma alla fine ce l’abbiamo fatta ogni singola registrazione è stata fatta live, senza rifare nessuna parte”, racconta l’attore.