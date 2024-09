Ius scholae oltre la formula ragionare sul contenuto

Leggi tutta la notizia su forlitoday

(Di mercoledì 4 settembre 2024) "La “politica politicante” vive da sempre una stagione particolarmente fervida nel periodo agostano, in cui è frequente che si faccia tanto rumore per nulla o per molto poco. Non nego l’esistenza di un segno di novità nella proposta dello “ius” avanzata dal ministro Taiani, che ha il