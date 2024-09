Israele | Carrai denuncia sito giovani palestinesi Incita al terrorismo

Leggi tutta la notizia su firenzepost

(Di mercoledì 4 settembre 2024) FIRENZE – Marco, console onorario diper Toscana, Emilia Romagna e Lombardia, “denuncerà formalmente il.it per il post apparso oggi”, 4 settembre 2024. Nel post, spiega in una nota, “si dichiara che ‘il 7 ottobre (giorno in cui Hamas ha fatto un moderno pogrom ai danni died anziani L'articolo. “al” proviene da Firenze Post.