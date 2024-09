Io e Lulù come finisce | Lulù muore? Spiegazione finale

Leggi tutta la notizia su latuafonte

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Ultimo aggiornamento 4 Settembre 2024 8:42 am by Redazione Io eè un film del 2022 con protagonista Channing Tatum, che è stato anche alla regia con Reid Carolin. Entrambi hanno fatto così il loro debutto da registi. Al centro della trama c’è Briggs, un ranger dell’esercito. Quest’ultimo parte insieme al suo pastore belga,, per prendere parte al funerale di un amico. I due si recano così lungo la costa del Pacifico. Il rapporto che Briggs ha con il cane lo aiuta anche nel suo rapporto con la figlia e l’ex compagna Niki. Io e: riassunto della trama del film Leggi anche: La fuga dell’assassinoLeggi anche: Contrattempodel film La trama del film Io einizia con l’ex marine Jackson Briggs che cerca di tornare al servizio.