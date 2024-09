Incidente a Faenza auto si ribalta | ferita una donna

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 4 settembre 2024)(Ravenna), 4 settembre 2024 – E’ stata trasportata per accertamenti al ‘Trauma Center’ dell'ospedale ‘Bufalini’ di Cesena, l’mobilista 80enne che questa mattina a, nel percorrere al volante di una Fiat Panda corso Europa da Porta delle Chiavi verso il centro della città, giunta all’altezza del civico 24 (poco prima dell’intersezione con via Cicognani), per cause in corso di accertamento ha colpito con la parte anteriore destra dell’una Fiat Grande Punto, in sosta irregolare al di fuori degli appositi spazi. A causa del violento urto, la 'Panda' si è cappottata arrestando la sua corsa, ruote all’aria, nei pressi del centro della carreggiata. Sul posto, oltre ai mezzi del 118 e ad una pattuglia della Polizia Locale dell’Unione della Romagna Faentina, è intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco, il cui personale ha estratto la signora dall’abitacolo.