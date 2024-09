Incendio in mansarda due persone lievemente intossicate in via Emilia

Leggi tutta la notizia su modenatoday

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Le squadre del Comando dei Vigili del fuoco di Modena sono state allertare oggi poco prima delle 13 per l'di un appartamento sulla via, nel comune di San Cesario. Si tratta di un'abitazione di tre piani situata nei pressi del bivio per Gaggio. I pompieri hanno spento le fiamme