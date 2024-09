Incendio in abitazione a Collepepe muore anziano disabile

Leggi tutta la notizia su perugiatoday

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Undi 80 anni è morto nell'della sua. Le fiamm sono scaturite all'interno della sua casa, forse per cause accidentali, nel corso della notte appena trascorsa, in via Pablo Neruda.La grave disabilità di cui era affetto l'uomo gli avrebbe