Il Turkmenistan allunga la lista delle relazioni diplomatiche mentre gli USA seguono da vicino

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Ilè particolarmente attivo a livello regionale, con progetti di integrazione negli scambi commerciali e nell’energia coi suoi vicini. È anche uno dei non molti Paesi ad avere dato un riconoscimento di fatto all’Afghanistan dei talebani, con cui è in ottimi rapporti di cooperazione. In compenso Ashgabat non ha ancora ottenuto il riconoscimento di tutti gli Stati del mondo. Oggi comunque ha accorciato l’elenco degli assenti stabilendoufficiali con la RepubblicaSeychelles. Intanto Washington non rimane a guardare, ma cerca di intensificare i suoi rapporti con il Paese centroasiatico. RiconoscimentoSeychelles Il 13 agosto le Seychelles sono diventate il 151esimo Stato a riconoscere il, Paese sorto dallo scioglimento dell’Unione Sovietica.