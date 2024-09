Il Pd accantona il nodo Renzi Resta il niet del M5s

Leggi tutta la notizia su agi

(Di mercoledì 4 settembre 2024) AGI - La margherita del 'sì,no' ha esaurito i suoi petali: è ora di concentrarsi sui temi per incalzare il governo e sui programmi delle prossime regionali. Dirgenti della segreteria nazionale ed eletti del Partito Democratico sembrano concordi su questo punto. E la segretaria dem, Elly Schlein, lo ribadisce indirettamente presentandosi al fianco dei lavoratori della Industria Italiana Autobus di Bologna, in agitazione dopo la lettera che li informa dello spostamento della produzione in Campania, a 600 chilometri di distanza. "Nei fatti, un licenziamento collettivo", spiega la leader dem sottolineando la necessità di dotare il Paese "di un vero piano industriale". È uno dei temi cari al Pd e sui quali la segretaria ha impostato la sua estate militante.