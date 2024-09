Il Papa tonra a ' strigliare' le famiglie che preferiscono cani e gatti ai figli

Leggi tutta la notizia su agi

(Di mercoledì 4 settembre 2024) AGI -Francesco denuncia "le leggi di morte che limitano le nascite" e durante il suo discorso alle autorità, alla società civile e al Corpo diplomatico dell'Indonesia è tornato sulla crisi delle nascite, sottolineando come lepreferiscano avere cagnolini oni che mettere al mondo. Per il Pontefice manca un "effettivo e lungimirante impegno per costruire la giustizia sociale". "Malgrado le suadenti dichiarazioni programmatiche", una "parte considerevole dell'umanità - ha osservato - viene lasciata ai margini, senza i mezzi per un'esistenza dignitosa e senza difesa per far fronte a gravi e crescenti squilibri sociali, che innescano acuti conflitti". E a braccio ha aggiunto: "E come si risolve questo? Con una legge di morte, limitando le nascite".