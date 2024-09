Il Napoli e non solo | parla Marco Branca

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di mercoledì 4 settembre 2024) A Radio Kiss Kiss, nel corso della trasmissione ‘Radio Goal’, è intervento. Di seguito le parole del dirigente sportivo (lo si ricorda soprattutto all’Inter) ed ex calciatore. “Lukaku credo sia funzionale nel nostro calcio per molti motivi, sia per il feeling con l’allenatore che per la stazza fisica perché le nostre difese non sono prestanti come quelle di campionati simili a Bundesliga e Premier League. Poi nella sua carriera ormai ha inanellato una serie di esperienze che gli permettono di essere decisivo, e se si tira a lucido le sue qualità sono indiscutibili”. David Neres “Neres? Ci sono dei ruoli dove serve la fisicità, come la prima punta, per gli esterni come lui invece magari serve essere resistenti, veloci ed ovviamente qualitativamente performanti”.