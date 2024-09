Il legame tra i cellulari e il rischio di cancro al cervello ora è chiaro | la risposta dell’Oms

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Ladefinitiva al dibattito decennale sui rischi per la salute dell'uso deiarriva dall'Organizzazione mondiale della salute (Oms): "L'esposizione alle onde radio dalla tecnologia wireless non sia un pericolo per la salute umana". I risultati della più grande revisione mai condotta finora sugli studi sui rischi legati all'esposizione delle onde radio emesse dai