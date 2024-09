Il blazer low cost da copiare a Maxima d’Olanda per un look fresco e chic

Leggi tutta la notizia su amica

(Di mercoledì 4 settembre 2024) In occasione di una visita alla fondazione Team Future a Rotterdam,d’Olanda ha attirato l’attenzione con ilideale per la città a settembre:ed elegante. La regina ha scelto unsmanicato over di Zara, già indossato altre volte. Il modello delle scorse stagioni non è più disponibile, ma sul sito del brand si può trovare un modello bianco molto simile a 55 euro. La mise è completata da top basic e pantaloni a palazzo effetto jeans ma più leggeri e fluidi, di Natan Couture. Come accessori: sandali slingback open toe di Guglielmo Rotta e borsa a spalla di Marni. Infine orecchini dorati XXL del brand Monies e collana realizzata con gusci di noccioline dalla scultrice Pauline Wiertz. Nata per stupire,d’Olanda non teme gli eccessi.