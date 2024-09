I Pinguini Tattici Nucleari tornano col singolo Romantico ma muori

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Milano, 4 set. (askanews) – Idopo un lunghissimo e fortunato tour con il nuovoma”, disponibile in radio e su tutte le piattaforme digitali da venerdì 13 settembre per EpicSony Music Italy. A oltre un anno dalla pubblicazione dell’ultimo, Rubami la notte – ai vertici di tutte le classifiche e certificato quadruplo Disco di Platino – e dopo un incredibile tour negli stadi e nei palazzetti che ha consacrato il disco quattro volte Platino, Fake News, isono pronti a far emozionare ancora una volta il proprio pubblico con il nuovo, “ma”. Un brano che segna un ritorno importante, la release del primo protagonista di Hello World – Tour Stadi 2025, la nuova avventura live, che li vedrà impegnati dal prossimo 7 giugno per 9 imperdibili appuntamenti.