I cellulari non sono collegati al cancro al cervello | il maxi studio Oms

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di mercoledì 4 settembre 2024) (Adnkronos) – I telefoninonassociati ai tumori al. E’ la conclusione a cui approda un’analisi completa delle migliori evidenze scientifiche disponibili, commissionata dall’Organizzazione mondiale della sanità e guidata dall’agenzia australiana Arpansa (Australian Radiation Protection and Nuclear Safety Agency). La revisione sistematica ha passato in rassegna oltre 5mila studi individuando quelli più rigorosi dal punto di vista scientifico. Gli esperti hanno quindi preso in considerazione circa 63 studi condotti dal 1994 al 2022, rendendo questa operazione “la revisione più completa fino ad oggi”, afferma l’autore principale Ken Karipidis.