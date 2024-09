Ho scoperto la macchina di Santa Rosa

Leggi tutta la notizia su ilprimatonazionale

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Roma, 4 sett – Ieri sera, 3 settembre, è stato il giorno del tradizionale trasporto della “di” di Viterbo. Ovvero una delle “macchine a spalla” più famose d’Italia, insieme a quelle di Nola, di Palmi e di Sassari. Ho conosciuto questa storia per bene circa una settimana fa e per la prima volta in assoluto ho assistito alla manifestazione, ieri sera. Un’esperienza che definire cardiopalmica è perfino eufemistico.